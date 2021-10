"Bild"-Chefredakteur Reichelt von Aufgaben entbunden

Der deutsche Medienkonzern Axel Springer hat "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Zuletzt war in den Medien von Machtmissbrauch und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen die Rede. Neuer Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktion wird Johannes Boie. Der 37-Jährige ist derzeit Chefredakteur der zu Springer gehörenden Zeitung "Welt am Sonntag".

SN/APA/dpa/Michael Kappeler Julian Reichelt muss sich wohl neuen Job suchen