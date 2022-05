"Bin zufrieden": Boris Johnsons Vater ist Franzose geworden

Der Vater des britischen Premierministers Boris Johnson ist Franzose geworden. Dem Antrag von Stanley Johnson (81) vom November sei stattgegeben worden, er habe am Mittwoch die französische Staatsbürgerschaft erhalten, teilte das Justizministerium in Paris am Freitag mit. Zur Begründung hieß es, dass Stanley Johnsons Mutter Französin gewesen sei.

SN/APA/AFP/BEN STANSALL Boris Johnsons Vater ist Franzose geworden