Biobauer klagt Autokonzern

Ein Landwirt will Volkswagen zu einem früheren Abschied vom Verbrenner zwingen.

In Saal 67 des Landgerichts Detmold wird am Freitag ein Fall mit möglicherweise einschneidenden Folgen für einen Weltkonzern verhandelt. Biobauer Ulf Allhoff-Cramer hat VW verklagt. Der zweitgrößte Autobauer der Welt soll Verbrenner bereits 2030 aus dem Programm nehmen und nicht erst wie geplant 2035. VW nimmt die Klage nach eigenen Angaben sehr ernst, hält sie aber für unbegründet. Der 61-jährige Landwirt klagt, weil er künftig nicht durch übermäßige CO2-Emissionen in "zentralen Rechtsgütern" wie Eigentum und Gesundheit verletzt werden will. Kurz: ...