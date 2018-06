Biometrische Datenbank für Länder auf der Balkanroute

Die Länder an der sogenannten Balkanroute von Flüchtlingen wollen ihre Kooperation verbessern. Das sagten die Innenminister nach ihrer Konferenz in Sarajevo am Donnerstag. Insbesondere sollte eine biometrische Datenbank zur besseren Erfassung der Migranten geschaffen werden, kündigte der bosnische Sicherheitsminister Dragan Mektic laut kroatischen und bosnischen Medienberichten an.

Europa will sich abschotten