"Bis 28. März kann London zurückziehen"

Die EU sitzt in Sachen Brexit derzeit auf der Zuschauerbank. Nächste Woche sollte es wieder weitergehen - sagt einer, der es wissen muss.

Kommt der Exit vom Brexit oder ein Chaosabgang Großbritanniens aus der EU? Gregor Schusterschitz, der für Österreich die Verhandlungen führt, rechnet weiter mit einem positiven Abschluss der Verhandlungen und warnt, dass auch ein Abkommen abgelehnt werden kann.

Sind die Brexit-Verhandlungen schon gescheitert? Gregor Schusterschitz: Auf gar keinen Fall, es wird intensiv weiterverhandelt. Wir sind jetzt in der heißen Phase und es ist ganz klar, dass es dann am schwierigsten wird. Wir haben noch ein paar Wochen Zeit und werden alles tun, um das gut über die Bühne zu bringen. Der Bundeskanzler hat so wie alle anderen gesagt, dass wir einen Brexit ohne Abkommen vermeiden wollen.