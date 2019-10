Bis August deutlich mehr Asylbewerber in Europa als 2018

Die Zahl der Asylanträge in Europa hat heuer in den ersten acht Monaten deutlich zugenommen. Mit 456.000 haben um zehn Prozent mehr Menschen in den 28 EU-Staaten, der Schweiz und Norwegen Schutz gesucht als im gleichen Vorjahreszeitraum, teilte die EU-Asylagentur Easo am Donnerstag mit. Nach dem starken Anstieg im Juli sank im August die Zahl im Monatsvergleich aber um zwölf Prozent auf 55.400.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Plus zehn Prozent in der EU