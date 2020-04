Bischof spendet in Panama Segen von Hubschrauber aus

In Panama hat ein katholischer Bischof die Menschen wegen der Coronavirus-Pandemie am Palmsonntag von einem Hubschrauber aus gesegnet. Erzbischof Jose Domingo Ulloa feierte zum Auftakt der Karwoche eine Messe in einem Flughafenhangar und stieg dann mit einer Marienstatue und einer Monstranz in einen Hubschrauber.

SN/APA (AFP)/LUIS ACOSTA Es wurde für den Schutz des Landes gebetet