Bisher größte Demo gegen Sloweniens Premier Jansa

In Slowenien fand am Freitag die bisher größte Demonstration gegen die Regierung von rechtskonservativen Premier Janez Jansa statt. Zehntausende Slowenen, die in der Hauptstadt Ljubljana die Straßen füllten, forderten Neuwahlen. Die Teilnehmerzahl wurde inoffiziell auf 40.000 Menschen eingeschätzt, berichteten slowenischen Medien.

SN/APA/AFP/JURE MAKOVEC Teilnehmer auf 40.000 geschätzt