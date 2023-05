Bisher größte Schießübung von USA und Südkorea begonnen

Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben ihre bisher größten gemeinsamen Schießübungen zur Abschreckung Nordkoreas begonnen. An der ersten von fünf geplanten Trainingseinheiten der "gemeinsamen Feuerkraft-Vernichtungsübung" hätten am Donnerstag 2.500 Soldaten beider Länder teilgenommen, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Auch mehr als 600 Waffensysteme einschließlich Artillerie, Jagdbomber, Kampfhubschrauber und Militärdrohnen waren demnach im Einsatz.

Hauptschauplatz war ein Truppenübungsplatz in der Nähe der stark befestigten innerkoreanischen Grenze. Die Übung habe die Fähigkeit und Bereitschaft der Streitkräfte demonstriert, "um entschieden auf die Nuklear- und Raketenbedrohungen Nordkoreas sowie einen Großangriff zu antworten", hieß es. Der Konflikt mit Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen ist, hat zuletzt wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nach einer bisher beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hat Nordkorea auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet. Die USA und Südkorea nahmen ihre gemeinsamen Manöver wieder in vollem Umfang auf. Die Trainingseinheit am Donnerstag dauerte den Angaben zufolge 130 Minuten. Die nächsten Einheiten sollen im Juni folgen. Es sei die größte Schießübung ihrer Art, sagte ein Ministeriumssprecher in Seoul. Anlass dafür sei auch der 70. Jahrestag der Sicherheitsallianz, den beide Länder in diesem Jahr begehen. Nordkorea hatte vor einigen Tagen das Manöver als "Kriegsübung gegen die Volksrepublik" kritisiert. Südkorea und die USA streiten den regelmäßig gemachten Vorwurf Pjöngjangs ab, wonach die gemeinsamen Manöver Vorbereitungen eines Angriffs dienten.