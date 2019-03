Bisher größter Massenprotest in Algier gegen Bouteflika

In Algier hat am Freitag die bisher größte Demonstration gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika stattgefunden. Die Behörden berichteten von Hunderttausenden Menschen in der algerischen Hauptstadt. Sie wiesen eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zurück, in der die Teilnehmerzahl unter Berufung auf die Polizei mit etwa einer Million Menschen angegeben worden war.

SN/APA (AFP)/RYAD KRAMDI Druck auf Algeriens Staatschef Bouteflika nimmt ständig zu