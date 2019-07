Bisheriger IAEO-Chefkoordinator Feruta wird Übergangschef

Nach dem Tod des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO/IAEA), Yukiya Amano, ist ein Übergangsnachfolger ernannt worden. Der Gouverneursrat entschied sich für den Rumänen Cornel Feruta als Interimschef der in Wien ansässigen Behörde, teilte die IAEO am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der Berufsdiplomat Feruta war seit 2013 Chefkoordinator der Organisation gewesen.

SN/APA (AFP)/ALEX HALADA Ein Übergangsnachfolger wurde ernannt