Blamage an Silvester: Video bringt deutsche Verteidigungminsterin in Bedrängnis

Seit ihrem Amtsantritt stolpert die deutsche Verteidigungsministerin von einer Panne zur nächsten - allein der Bundeskanzler behauptet, sie wäre ein Ass.

Auch am dritten Tag von 2023 ist Christine Lambrecht die IBUK von Deutschland. Ausgeschrieben heißt das die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt in Friedenszeiten. Für Lambrecht selbst, die Verteidigungministerin, ist das die schiere Selbstverständlichkeit. In den politisch interessierten Kreisen der Republik allerdings wundert man sich. Nach dem Video, das Lambrecht in der Silvesternacht gedreht und auf Instagram veröffentlicht hat, haben viele damit gerechnet, dass Kanzler Olaf Scholz seine Parteifreundin feuern wird. Selbst Koalitionäre sagen das hinter vorgehaltener Hand. Und dazu: ...