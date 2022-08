Blinken betont auf den Philippinen "starkes Bündnis"

US-Außenminister Antony Blinken will mit der neuen Regierung des Diktatorensohns Ferdinand Marcos Jr. auf den Philippinen eng zusammenarbeiten und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter vertiefen. "Unser Bündnis ist stark", sagte Blinken am Samstag in Manila mit Blick auf einen 1951 verabschiedeten Verteidigungspakt zwischen den beiden Ländern, der eine gegenseitige militärische Beistandsverpflichtung im Falle eines externen Angriffs vorsieht.

SN/APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY Anthony Blinken reist nach dem ASEAN-Treffen weiter nach Manila.