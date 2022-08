Blinken: China nutzt Pelosis Besuch in Taiwan als Vorwand

US-Außenminister Antony Blinken hat China vorgeworfen, den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan zu benutzen, um die Spannungen um die demokratische Insel zu eskalieren. Peking habe bereits in den vergangenen Jahren "zunehmend destabilisierende und potenziell gefährliche Aktionen in Bezug auf Taiwan durchgeführt", sagte Blinken am Samstag bei einem Besuch auf den Philippinen.

SN/APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY Anthony Blinken reist nach dem ASEAN-Treffen weiter nach Manila.