Blinken und Lawrow sprechen über Ukraine-Konflikt

Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze treffen sich am Donnerstag US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Kollege Sergej Lawrow in Stockholm zu einer Unterredung. Vor dem Gespräch am Rande der Zusammenkunft der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) will Blinken den ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba treffen.

SN/APA/AFP/POOL/SAUL LOEB Blinken und Lawrow bei ihrem ersten Treffen im Mai in Reykjavik