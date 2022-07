Blinken und Wang betonen Dialogbereitschaft bei G20-Treffen

Mit demonstrativer Dialogbereitschaft haben US-Außenminister Antony Blinken und der chinesische Außenminister Wang Yi ein Treffen auf der indonesischen Insel Bali begonnen. "In einer so komplexen und wichtigen Beziehung wie jener zwischen den USA und China gibt es viel zu besprechen", sagte Blinken am Samstag zum Auftakt der Beratungen. Er freue sich auf ein "produktives und konstruktives Gespräch".

SN/APA/AFP/POOL/STEFANI REYNOLDS Wang Yi und Blinken beim G20-Treffen auf Bali