Blogger Roman Protassewitsch: Das erzwungene Geständnis

Der belarussische Staatssender strahlte ein Interview mit dem entführten Blogger Roman Protassewitsch aus. Seine Familie ist überzeugt, dass es unter Zwang entstanden ist.

Zwei Männer sitzen auf einer dunklen Bühne, der eine stellt kurze Fragen, der andere antwortet ausführlich, gefilmt von mehreren Kameras, mal lächelt er, mal ist er den Tränen nahe, seine Stimme zittert. "Meine Schuld an der Organisation nicht genehmigter Massenaktionen habe ich sofort und völlig gestanden. Ich will alles tun, um meine Fehler wiedergutzumachen." Am Ende verbirgt er sein Gesicht hinter Händen, deren Gelenke aufgeschürft sind - offenbar von Handschellen.

Am Donnerstagabend veröffentlichte das belarussische Staatsfernsehen ein ...