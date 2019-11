Bloomberg reicht Unterlagen für US-Präsidentenwahl ein

Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat am Donnerstag bei der Wahlkommission Unterlagen für die Teilnahme am US-Präsidentschaftswahlkampf eingereicht. Damit verdichten sich die Hinweise, dass der 77-Jährige für die Demokraten um den Einzug ins Weiße Haus kämpfen will. Eine Mitarbeiter Bloombergs sagte, eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen.

SN/APA (AFP)/JEFF KOWALSKY Michael Bloomberg steigt wohl ins Rennen um die Präsidentschaft ein