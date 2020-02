Bloomberg verhöhnt Trump auf Riesen-Plakaten in Las Vegas

Kurz vor der Präsidentschaftsvorwahl der Demokraten in Nevada hat der Medienmilliardär Michael Bloomberg US-Präsident Donald Trump auf mehreren Riesen-Plakaten in Las Vegas verhöhnt. "Donald Trump schummelt beim Golfen", prangte am Freitag in großen Buchstaben auf einer Plakatwand am berühmten Kasinomeile Strip - nur ca. drei Kilometer entfernt von dem Hotel, in dem Trump am selben Abend logierte.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Seltsame Stilblüten im US-Präsidentschaftswahlkampf