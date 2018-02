Blümel bekräftigt harte Brexit-Position gegenüber London

Der für EU-Fragen zuständige Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) beharrt auf einer harten Verhandlungsposition gegenüber Großbritannien bei den Rechten für EU-Bürger. Für Österreich seien die Rechte der in Großbritannien lebenden Österreicher sehr wichtig, sagte Blümel vor den Brexit-Beratungen der 27 EU-Außen- und Europaminister am Dienstag in Brüssel.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Für Blümel ist harte Verhandlungsposition ausschlaggebend