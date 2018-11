Blümel: Brexit-Verhandlungen haben an Dynamik gewonnen

EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) sieht in den Verhandlungen zum Brexit zwar eine zunehmende Dynamik, doch "leider Gottes sind die Fortschritte bis dato nicht ausreichend". Als Ratsvorsitzender erklärte Blümel am Montag vor Beginn des EU-Rats Allgemeine Angelegenheiten in Brüssel, er hoffe auf eine Entwicklung in eine gute Richtung.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Die Fortschritte sind aber laut EU-Minister nicht ausreichend