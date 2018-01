Blümel für Balkan-Beitrittsperspektive ohne Datum

Für eine EU-Beitrittsperspektive der Westbalkan-Staaten, ohne zum jetzigen Zeitpunkt bereits ein Datum zu nennen, hat sich EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) ausgesprochen. "Es kommt auf die Fortschritte an, die erzielt werden. Ein klares Datum kann man deswegen noch nicht sagen", sagte Blümel am Mittwoch vor Journalisten im EU-Parlament in Straßburg.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER EU-Minister Blümel will erst anhand von Fortschritten urteilen