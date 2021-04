"Blumenstreik" als Gedenken an die Toten in Myanmar

Zahlreiche Menschen in Myanmar haben am Freitag mit einem "Blumenstreik" der Hunderten Opfer der Militärgewalt gedacht. Aktivisten hatten dazu aufgerufen, an öffentlichen Orten wie Parks und Bushaltestellen Blumen als Zeichen der Trauer niederzulegen. Am Donnerstag hatte der UN-Sicherheitsrat die anhaltende Gewalt in Myanmar verurteilt. Das Militär solle äußerste Zurückhaltung üben, forderte das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen.

SN/APA (AFP) Gedenken an die getöteten Protestierenden gegen die Militärmachthaber