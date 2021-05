Blutige Erinnerung an einen Krieg vor unserer Haustür

Was Krieg mit Menschen macht. Gewalt. Hunger. Angst. Verzweiflung. Und Wunden an Körper und Seele, die nicht mehr verheilen. Fünf Männer erzählen vom Balkankrieg, der vor 30 Jahren begann.

Ja, wirklich. 30 Jahre ist es schon her, dass die Hölle vor unserer Haustür losbrach. Als Jugoslawien einen langsamen und schrecklichen Tod starb. Es begann im Frühling 1991 mit Scharmützeln in Slowenien, dann, Ende März, kämpfte auch Kroatien um Unabhängigkeit. 1992 bis 1995 wütete der Krieg in Bosnien. Jahre des Ausnahmezustands, dessen Auswirkungen noch heute immer und überall zu spüren sind. Während einer mehrwöchigen Recherchereise in Bosnien-Herzegowina entstanden Porträts von fünf Zeitzeugen und ihren Erinnerungen an eine schreckliche Zeit.

...