BND fing russischen Funkverkehr zu Butscha ab

Der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) hat laut einem "Spiegel"-Bericht Funksprüche russischer Militärs abgefangen, die neue Erkenntnisse zu den Gräueltaten im ukrainischen Ort Butscha enthalten. In der abgehörten Funk-Kommunikation würden Morde an Zivilisten in Butscha besprochen, einzelne Funksprüche sollen sich auch in Butscha fotografierten Leichen zuordnen lassen: Darüber informierte der BND laut "Spiegel" bereits die zuständigen parlamentarischen Stellen in Berlin.

SN/APA/Satellite image ©2022 Maxar Satellitenbilder der zerstörten ukrainischen Stadt Butscha.