Boko-Haram-Angriff auf Dorf in Nigeria: Mindestens 110 Tote

Bei einem Angriff auf ein Dorf in Nigeria, für den die Islamistengruppe Boko Haram verantwortlich gemacht wird, sind nach UNO-Angaben mindestens 110 Menschen getötet worden. "Mindestens 110 Zivilisten wurden rücksichtslos ermordet und viele weitere verletzt", erklärte am Sonntag UNO-Hilfskoordinator Edward Kallon. Der Angriff auf das Dorf Koshobe nahe der Stadt Maiduguri im Nordosten des Landes hat sich demnach bereits am Samstag ereignet.

Quelle: Apa/Ag.