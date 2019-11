Bolivien: Ein Land zwischen Armut und Aufbruch

Nach dem Sturz des Präsidenten Evo Morales muss sich Bolivien neu sortieren. Nun hat Jeanine Anez die Nachfolge angetreten. Es wird keine leichte Aufgabe. Denn auch wenn das südamerikanische Land in den vergangenen Jahren wirtschaftlichen Aufschwung erlebte, gilt es immer noch als Armenhaus Amerikas.

Seit Wochen gibt es in dem südamerikanischen Land heftige Demonstrationen und Gewaltausbrüche. Auch nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales kommt Bolivien nicht zur Ruhe. Nun wurde am Dienstagabend die zweite Vize-Präsidentin des Senats, Jeanine Anez, zur Übergangspräsidentin erklärt.

Dass die zweite Vizepräsidentin des Senats Evo Morales nachfolgt ist dem Umstand geschuldet, dass sich sowohl der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses als auch der Senatspräsident sträubten, das Präsidentenamt zu übernehmen. Anez sitzt seit 2010 für das Department Beni im Senat.

Der bolivianische Senat besteht aus 36 Sitzen, vier Senatorinnen und Senatoren aus jedem Departement. Die 52-jährige Übergangspräsidentin muss nun innerhalb von 90 Tagen eine Neuwahl organisieren. So sieht es das Gesetz vor.

Parlament und Präsident werden gleichzeitig gewählt

Denn die Legislaturperiode der beiden Kammern ist mit der Amtszeit des Präsidenten gekoppelt. Das Parlament wird durch die Abgeordnetenkammer komplettiert; sie besteht aus 120 Abgeordneten. Beide Mitglieder der Kammer werden auf fünf Jahre gewählt.

Genauso lange wie der bolivianische Präsident. Der dürfte eigentlich nur einmal wieder gewählt werden. Doch Morales hebelte dieses Gesetz mit Hilfe der Justiz aus. Die Begründung: Eine Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten sei eine Verletzung der Menschenrechte. Dennoch schaffte es Morales nicht seinen Traum zu erfüllen. Er wollte bis zur 200-Jahr-Feier der Unabhängigkeit Boliviens 2025 im Amt bleiben.

Morales hat es immerhin geschafft, der dienstälteste Präsident Boliviens zu werden. Seit 2006 leitete der einstige Koka-Bauer die Geschicke im Andenstaat. Nur wenige Präsidenten in Bolivien kommen über eine volle Legislaturperiode hinaus. Sehr häufig kommt es vorher zu Umstürzen.

Bolivien gilt als das Armenhaus Amerikas

Bolivien ist eines der ärmsten Länder der Welt und wird auch als Armenhaus Amerikas bezeichnet. Rund 40 Prozent der mehr als 11 Millionen Einwohnern lebt in Armut, schätzungsweise 20 Prozent in extremer Armut. Ein Großteil der Bevölkerung hat kaum Zugang zum Gesundheitswesen. Die Lebenserwartung von Neugeborenen zwischen 2015 und 2020 liegt laut UN bei 74 Jahren für Mädchen und 68 Jahre für Jungen. Zum Vergleich: In Europa liegt die Lebenserwartung bei 82 Jahren für Mädchen und 75 Jahre für Jungen.

Seit Evo Morales an die Macht kam, hat sich aber die wirtschaftliche Lage verbessert. Unter dem linken Präsidenten florierte die Förderung von Gas und Lithium, die Bolivien zeitweise Wachstumsraten von mehr als sechs Prozent bescherte. Doch der wirtschaftliche Aufschwung konnte aus Sicht vieler Bolivianer über das autoritäre Gehabe von Morales hinwegtäuschen.

Evo Morales war der erste indigene Präsident des Landes. Rund die Hälfte der Bevölkerung Boliviens gehört indigenen Völkern der südamerikanischen Indianer an. Neben Spanisch gibt es 35 offizielle indigene Sprachen.



