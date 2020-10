Bolivien sucht einen Nachfolger für Evo Morales

In einem der ärmsten Länder Lateinamerikas überschattet der Klassenhass den Wahlkampf.

Es war ein Auf und Ab in den vergangenen Wochen, in den Umfragen wie auf den Straßen. In den Prognosen für die Präsidentenwahl am Sonntag liegt einmal der linke Kandidat Luis Arce deutlich voran, dann wieder muss er in die Stichwahl gegen den ewigen Bewerber der moderaten Rechten, Carlos Mesa. Die Wahlbeobachter in Bolivien registrieren Wortgefechte, Scharmützel, Prügeleien, Drohungen und Verletzte. Die Troika aus Europäischer Union, Vereinten Nationen und katholischer Kirche, die zwischen den Lagern vermitteln soll, ist besorgt.

...