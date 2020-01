Bolivien wählt Anfang Mai neuen Präsidenten

Rund zwei Monate nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Evo Morales steht in Bolivien der Termin für die Wahl eines Nachfolgers fest. Die vorgezogene Präsidentschaftswahl in dem südamerikanischen Land finde am 3. Mai statt, sagte der Vize-Präsident der Wahlkommission, Oscar Hassenteufel, am Freitag in La Paz.

SN/APA (AFP)/AIZAR RALDES Momentan führt Interimspräsidentin Anez die Übergangsregierung an