Der neue Stern am bolivianischen Polithimmel ist sehr laut, sehr rechts und sehr katholisch. Der zurückgetretene Präsident Evo Morales verkündet aus dem Exil in Mexiko: "Ich komme zurück."

Während Ex-Präsident Evo Morales auf dem Weg ins Exil nach Mexiko war, suchte Bolivien am Dienstag nach der Rückkehr zu Normalität und Stabilität. In der Nacht davor war es vor allem in der Hauptstadt La Paz erneut zu schweren Ausschreitungen ...