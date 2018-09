Bolsonaro beendet vermutlich Wahlkampf

Brasiliens führender ultrarechter Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro wird nach einem Messerangriff seine Wahlkampagne vor dem ersten Urnengang am 7. Oktober voraussichtlich nicht fortsetzen. Dies gab sein Sohn Flavio Bolsonaro in einem auf Facebook veröffentlichten Video am Freitag bekannt und erklärte dies mit dem Schweregrad seiner Verletzungen.

SN/APA (AFP)/MIGUEL SCHINCARIOL Menschen beten für den Präsidentschaftskandidaten