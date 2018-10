Bolsonaro holt Richter ins Kabinett und Bürger zu den Waffen

Der neu gewählte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will den prominentesten Korruptionsermittler des Landes zu seinem Justizminister machen. Er werde Richter Sergio Moro den Posten in seinem Kabinett anbieten, sagte der rechtsextreme Populist am Montag im ersten Fernsehinterview seit seinem Wahlsieg.

SN/APA (AFP)/MIGUEL SCHINCARIOL Wahlsieg des Ultrarechten prägt Presseberichte des Landes