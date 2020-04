Während die Zahl der Coronainfizierten in Brasilien rasant steigt, schlittert Präsident Jair Bolsonaro in eine schwere politische Krise.

In Brasilien bröckelt die Regierung von Staatschef Jair Bolsonaro, nachdem am Freitag sein Justizminister Sérgio Moro zurückgetreten ist. Der Antikorruptionskämpfer Moro hat damit genau in dem Moment eine politische Krise ausgelöst, in dem die Opferzahlen wegen der Coronapandemie rasant ansteigen.

...