Bolsonaro will Gerichtsurteile nicht anerkennen

Gegen Brasiliens Präsidenten wird ermittelt. Vorsorglich diskreditiert er hohe Juristen.

Die gute Nachricht nach dem brasilianischen Nationalfeiertag: Es ist ruhig geblieben, es gab keinen Sturm wütender Bolsonaro-Anhänger auf das Parlament in Brasília, keinen Angriff auf den Obersten Gerichtshof, keine Schießereien. All das war vor diesem Tag befürchtet worden, so sehr hatte der rechte Präsident Jair Bolsonaro die Institutionen diskreditiert, das politische Klima angeheizt und seine Unterstützer aufgeputscht.

Die schlechte Nachricht ist: Der Präsident hat den Tag genutzt, um seine antidemokratische Seite erneut mit aller Deutlichkeit zu zeigen und ...