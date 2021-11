Bolsonaros Sicherheitsleute griffen offenbar Journalisten an

Am Rande des G20-Gipfels in Rom sollen Sicherheitskräfte zum Schutz von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro gewaltsam gegen Journalisten vorgegangen sein. Beispielsweise sei ein brasilianischer Fernsehreporter in den Bauch geschlagen und gestoßen worden, berichtete die Zeitung "O Globo" am Sonntagabend (Ortszeit). Zuvor habe der Reporter Bolsonaro während eines Spaziergangs durch Rom gefragt, warum er bei Veranstaltungen mit anderen Staats- und Regierungschefs gefehlt habe.

SN/APA/AFP/EVARISTO SA Das Wochenende in Rom war für Bolsonaro schlecht verlaufen