Bolsonaros Sohn trifft Trump in Washington

Der Sohn von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro trifft an diesem Freitag mit US-Präsident Donald Trump in Washington zusammen. Eduardo Bolsonaro sagte in Brasilia, er werde Trump seinen Dank aussprechen. Der US-Präsident habe beim jüngsten G-7-Gipfel in Frankreich Brasilien verteidigt. Das Land wrid wegen der Regenwald-Brände im Amazonas-Gebiet international kritisiert.

Eduardo Bolsonaro reist gemeinsam mit dem brasilianischen Außenminister Eduardo Araujo in die USA. Eduardo Bolsonaro soll nach dem Willen seines Vaters Botschafter in Washington werden. Es ist aber unklar, ob der brasilianische Senat der Personalie zustimmt. Quelle: Apa/Ag.