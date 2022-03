Bolton: Russland könnte Atomwaffen in der Ukraine einsetzen

Der frühere nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hält einen Einsatz von taktischen Atomwaffen durch die russische Armee im Ukraine-Krieg für möglich. "Ich kann mir Szenarien vorstellen, dass die russische Armee an den Einsatz von taktischen Atomwaffen denken könnte, wenn die Dinge in der Ukraine noch schlimmer (für sie, Anm.) werden als sie derzeit scheinen", sagte Bolton in einem am Mittwochabend ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender "Puls 24".

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Ex-Sicherheitsberater der USA nimmt russische Atomdrohung ernst