Bombenexplosion in besetzter ukrainischer Stadt Melitopol

In der russisch besetzten Stadt Melitopol im Süden der Ukraine ist am Dienstag in der Früh eine Bombe explodiert. Das teilte die Stadtverwaltung nach Meldungen russischer Nachrichtenagenturen mit. Der Sprengsatz in einem Auto sei an einem Geschäftszentrum gezündet worden, in dem auch der örtliche Rundfunk sitzt. Fünf Menschen, darunter Mitarbeiter des Rundfunks, seien verletzt worden.

Russische Besatzer sprechen von "Terroranschlag"