Boris bevorzugt Brechstange

Der britische Außenminister bringt sich mit sensationsträchtigen Wortmeldungen in die Schlagzeilen. Das könnte dazu dienen, Premierministerin Theresa May aus dem Amt zu drängen.

Es handelte sich zwar vordergründig um eine reine Tatsachenbeschreibung des britischen Schatzkanzlers Philip Hammond - und doch steckte eine kühle Ermahnung in seinen Worten. "Boris Johnson ist Außenminister", sagte er am Dienstag in Richtung seines Parteikollegen. Dieser Tage muss an die Aufgabenverteilung offenbar wieder erinnert werden.