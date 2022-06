Boris Johnson bleibt im Amt

Der britische Premierminister hat ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion überstanden. Doch der Gegenwind innerhalb seiner Partei nimmt zu.

Boris Johnson grinste im Laufe seine Amtszeit oft genug verschmitzt in Kameras, während vielen seiner Kritiker das Lachen längst vergangen war. In Krisenzeiten die Fassung zu wahren, ist eine jener Eigenschaften, die zu seinem Ruf beitrugen, dass an ihm Skandale abperlten wie an einer Teflonpfanne. Am Montag war das anders. Medien bekamen den Premierminister im Verlauf des Tages nicht zu Gesicht, nicht einmal zu einer morgendlichen Joggingrunde mit seinem Hund Dilyn. Das zeigte: Der konservative Regierungschef machte sich erstmals Sorgen.

...