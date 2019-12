Boris Johnson folgt einem fixen Brexit-Fahrplan

Eine Verlängerung der Übergangsphase über Ende 2020 hinaus will der britische Premier ausschließen.

Der britische Premierminister Boris Johnson will sein zentrales Wahlversprechen einlösen. "Heute werden wir die Abstimmung über den Brexit zu Weihnachten einpacken," hat der konservative Regierungschef wissen lassen. An diesem Freitag soll das britische Parlament das mit Brüssel vereinbarte Abkommen über den Austritt des Landes aus der Europäischen Union billigen. Eine Mehrheit dafür gilt nach Johnsons klarem Sieg bei der jüngsten Unterhauswahl als sicher. Seine Tories verfügen jetzt über eine Mehrheit von 80 Sitzen.

Als die Queen am Donnerstag in ihrer Rede Johnsons Regierungsprogramm vorgetragen hat, ist die "Withdrawal Agreement Bill" an der Spitze der angekündigten Gesetzesvorhaben gestanden. Bis Ende Jänner muss dieses Gesetz ratifiziert sein, damit das Land die EU fristgerecht zum 31. 1. 2020 verlassen kann, wie Johnson verspochen hat.



In einer Übergangsphase soll im Verhältnis zwischen der britischen Insel und der EU zunächst mehr oder minder alles so bleiben wie bisher. In dieser Phase wollen beide Seiten ihre künftigen Beziehungen regeln und insbesondere ein Freihandelsabkommen abschließen. Die dafür vorgesehene Zeitspanne ist äußerst knapp bemessen, weil es gewöhnlich mehrere Jahre in Anspruch nimmt, einen Freihandelsvertrag der EU mit anderen Ländern oder Staatengruppen zu vereinbaren. Johnson erhöht den politischen Druck zusätzlich. Denn das Austrittsgesetz soll eine Bestimmung enthalten, die der Regierung in London verbietet, eine Verlängerung der Übergangsphase über den 31. Dezember 2020 hinaus zu beantragen.



Politische Beobachter verweisen auf die großen Differenzen zwischen London und der EU über die Ausgestaltung der künftigen wirtschaftlichen Beziehungen. Die kurze Verhandlungsphase von lediglich elf Monaten bedeutet das enorme Risiko, dass in dieser Frist kein Freihandelsabkommen mit der EU vereinbart werden kann und es zu einem "harten Brexit" kommt.



"Der Kampf gegen den Brexit ist verloren," konstatiert der Zeithistoriker Timothy Garton Ash von der Universität Oxford. Doch der Kampf für "ein europäisches England" habe gerade erst begonnen. Die "Remainer" hätten ja nicht nur für die britische Mitgliedschaft in europäischen Institutionen gestritten, sondern auch für eine bestimmte Idee von Großbritannien, das weiterhin ein offenes, tolerantes, zivilisiertes und internationales Land bleiben solle.