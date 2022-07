Boris Johnson im Porträt: Ein Polit-Clown mit scharfem Verstand

Johnsons Witz begeisterte lange über die Parteigrenzen hinweg.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, so sein vollständiger Name, hatte schon in jungen Jahren Ambitionen. Als Fünfjähriger teilte er seiner Schwester Rachel mit, dass er "König der Welt" werden wolle. Seine Familie gehörte der oberen Mittelschicht an mit guten Verbindungen zur Upper Class. Ein Stipendium erlaubte Johnson, das Eliteinternat Eton zu besuchen, danach studierte er an der nicht minder exklusiven Universität Oxford Altphilologie. Politisch stand er rechts. In Oxford war er Teil einer Generation, die anderthalb Jahrzehnte später die britische ...