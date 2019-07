Es ist ein turbulenter Tag in London: Theresa May hält ihre letzte Rede als Premierministerin von Großbritannien. Derweil steht schon ihr Nachfolger in den Startlöchern. Doch vorher muss er noch die Hand der Queen küssen.

SN/AP Ist bereits in die Downing Street 10 eingezogen: der neue britische Premierminister Boris Johnson.