Boris Johnson lässt sich von Prinz Harry inspirieren

Der britische Ex-Premier will bald seine Memoiren veröffentlichen. Und spekuliert zugleich auf ein Comeback.

Boris Johnson nimmt sich ein Beispiel an Prinz Harry. Bald werde der frühere britische Premier in seinen Memoiren über seine Amtszeit berichten, das kündigte der Verlag "Harper Collins" vor wenigen Tagen an. Den Erfolg von Prinz Harrys Buch "Spare" wird der Ex-Premier wohl kaum übertreffen. Harrys Memoiren schafften es aus dem Stand an die Spitze der deutschsprachigen Bestsellerlisten.

Memoiren, das klingt nach Rückblick, nach Abschluss. Doch in Großbritannien gibt es immer wieder die Gerüchte von einer Rückkehr Johnsons ...