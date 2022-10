Boris Johnson soll "bereit" für Kandidatur sein

Der britische Ex-Premier Boris Johnson steht nach Angaben eines Parteikollegen in den Startlöchern für eine erneute Kandidatur um das Amt an der Regierungsspitze. Johnson habe gesagt, er "sei bereit" und wolle antreten, sagte der konservative Abgeordnete James Duddridge am Freitagabend dem Sender Sky News. Zuvor hatten bereits mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Johnson habe Interesse an einer Kandidatur.

SN/APA/AFP/TOLGA AKMEN Johnson und sein Konterpart Rishi Sunak