Boris Johnson stellt Pläne für weiteres Vorgehen vor

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson stellt am Sonntag seine Pläne für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie vor. In einer Fernsehansprache am Abend richtet sich Johnson an die Bevölkerung. Die Verantwortung für die Maßnahmen liegt in der Hand der einzelnen Nationen England, Schottland, Wales und Nordirland. Johnson spricht am Sonntag für England.

SN/APA (AFP)/JON BOND Druck auf Johnson gewachsen, die Kontaktbeschränkungen zu lockern