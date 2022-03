Boris Johnson will Öl aus dem Nahen Osten

In seinem Bemühen um günstigere Energiepreise reist der britische Premier nach Abu Dhabi. Es ist eine heikle Mission.

Boris Johnson ist auf diplomatischer Mission. Der britische Premier traf am Mittwoch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien ein. Er will die Regierungschefs der beiden ölproduzierenden Länder davon überzeugen, ihre Förderung von fossilen Brennstoffen zu erhöhen, um die Abhängigkeit des Westens von russischem Gas und Öl zu vermindern.

In einem Gastbeitrag für den "Telegraph" hatte Johnson diese Woche geschrieben: "Wir können so nicht weitermachen." Die Welt müsse sich "von russischen Kohlenwasserstoffen entwöhnen". Er verglich den russischen ...