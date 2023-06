Boris Johnson wird der Zugang zum Parlament entzogen

Ein Parlamentsausschuss veröffentlichte ein vernichtendes Urteil über den Ex-Premier in der Lockdownparty-Affäre.

Als der britische Ex-Premier Boris Johnson am Donnerstag in Oxfordshire gut gelaunt seine allmorgendliche Joggingrunde drehte, riefen ihm Journalisten zu: "Ist dies das Ende, Mr. Johnson?" Er winkte kurz, ließ die Frage jedoch unbeantwortet. Nach der Veröffentlichung des lange erwarteten Berichts eines parlamentarischen Ausschusses zu den Lockdownpartys in der Downing Street waren sich viele Experten einig: Es handelte sich zumindest um einen weiteren, extrem harten Schlag.

Es ging um die Frage, ob Johnson das Unterhaus vorsätzlich belogen hat, ...