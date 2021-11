Boris Johnsons Partei versinkt im Chaos

Vielleicht war das jetzt ein Skandal zuviel: Der britische Premier schützt einen korrupten Parteifreund vor der Suspendierung. Plötzlich reden die Briten über seine Fehltritte und die Verachtung der demokratischen Regeln.

Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Mittwoch mit der Bahn zur Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow gereist. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der konservative Politiker in London einen Zug bestieg. Johnson war in der vergangenen Woche in die Kritik geraten, weil er nach seinem Auftritt und viel mahnenden Worten an die versammelten Staats- und Regierungschefs bei dem UN-Klimagipfel in einem Privatjet in die britische Hauptstadt zurückkehrte. Einem Bericht zufolge traf er sich dort mit einem bekennenden Klimaskeptiker zum Dinner in einem exklusiven Londoner Club.

Bei seinem zweiten Besuch bei der in dieser Woche zu Ende gehenden Konferenz will Johnson den Verhandlungen nach Angaben der Regierung einen Schub verleihen.

Der Termin dürfte dem Premier weit im Norden der Insel äußerst gelegen kommen. Denn die Stimmung in London ist schlecht. So schlecht, dass selbst sonst eher regierungsfreundliche britische Boulevard-Zeitungen Stimmung gegen den 57-Jährigen machen. "Keine Entschuldigung, kein Respekt, keine Maske", titelte der "Daily Mirror" diese Woche. Und die "Daily Mail" forderte: "Entschuldigen Sie sich für das Chaos, Herr Premierminister."

Mit dem Chaos ist die Krise der Tories gemeint, die seit Ende vergangener Woche immer höhere Wellen schlägt und dazu geführt hat, dass zahlreiche Konservative um ihr Amt fürchten müssen, inklusive Boris Johnson selbst.

In Gang gesetzt wurde die Eskalation, als Johnson am Mittwoch, den konservativen Parlamentsabgeordneten Owen Paterson vor einer Suspendierung bewahrte. Und das, obwohl dieser nach Ansicht eines Untersuchungs-Ausschusses gegen Bezahlung Lobby-Arbeit für mehrere Unternehmen geleistet hatte. Die Konsequenz war ein Sturm der Entrüstung, auch in den eigenen Reihen. Der konservative Abgeordnete Mark Harper twitterte: "Dies ist eine der unerfreulichsten Episoden, die ich als Abgeordneter gesehen habe." Zwar nahm die Regierung ihren Versuch, Paterson vor einer Strafe zu retten, am nächsten Tag zurück, der Skandal selbst war jedoch nicht mehr zu aufzuhalten. Die Diskussionen um Nebeneinkünfte und Korruption in den Reihen der Tories reißen seitdem nicht ab. Statt sich zu entschuldigen, machte Johnson bei einem Besuch eines Krankenhauses in London mit einem anderen Skandal auf sich aufmerksam. Denn er begrüßte das mundschutztragende Personal zwar gewohnt herzlich, jedoch ohne dabei selbst eine Maske zu tragen. Fotos von dem Treffen lösten bei vielen Wut aus. Beobachter erkennen in der Provokation jedoch eine bewährte Strategie Johnsons: Diese besteht darin, mit einem anderen Aufreger für Ablenkung zu sorgen.

Seit Dienstag bedroht außerdem ein weiterer Skandal die Tories. Es geht dabei um den konservativen Ex-Minister Geoffrey Cox. Dieser hat, so wurde bekannt, die Phase des Lockdowns auf den Jungferninseln verbracht und währenddessen mit Beratertätigkeiten rund eine Million Pfund verdient, umgerechnet fast 1,2 Millionen Euro. Verboten ist das nicht. Dass er dazu vom Steuerzahler finanzierte Büroräume genutzt hat aber schon, wie Gesundheitsminister Sajid Javid am Mittwoch einräumen musste.