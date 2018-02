Boris will den harten Brexit

Der britische Außenminister Boris Johnson ruft unverdrossen nach dem Ausscheiden des Landes aus der EU. Aber ein Konzept Londons dafür gibt es bis heute nicht. Die Regierung ist zerstritten.

Es dürfte zwar Zufall gewesen sein, dass Boris Johnson ausgerechnet am Valentinstag seine große Brexit-Rede hielt. Trotzdem passte es zum 14. Februar, dass der britische Außenminister ein kleines Zeichen der Versöhnung an seine europafreundlichen Gegner aussandte. Er kam ohne Rosen, dafür mit überraschend verständnisvollen Worten, als er am Mittwoch seine Landsleute zur Einigkeit aufrief. Der Brexit gebe "Anlass zur Hoffnung, nicht zu Furcht", sagte der prominenteste und lautstärkste Befürworter des EU-Austritts bei seiner Ansprache in London.